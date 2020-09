Czy Sandra Kubicka łódzka modelka ma kompleks pośladków? Sandra Kubicka "zrobiła" sobie pośladki! Dlaczego? ZDJĘCIA 9.09.2020

- Przeczytałam gdzieś, że nie mam kompleksów, a je mam. Każdy ma. I ten mój kompleks był wywołany gdzieś tam w poprzednich związkach tym, że mężczyźni mi dokuczali i gdzieś mi tam zostało to właśnie w głowie, że powiedziałam sobie, że to zrobię, ale zrobię to w naturalny sposób. I tak jak kiedyś miałam kompleks z małym biustem i się śmiali: "z przodu plecy, z tyłu plecy, Bóg mnie stworzył dla hecy", to sobie zrobiłam biust. Nie ma czego się wstydzić - twierdzi łodzianka.

Teraz Sandra skorzystała z zabiegu kosmetycznego, który ma na celu zlikwidowanie tłuszczu, znajdującego się tuż pod pośladkami dzięki jego... zamrożeniu Pomimo treningów, diety, tego, że jestem szczupła… mam mały kompleks. Mam uparty tłuszcz pod pupą i nigdy nie miałam tego wycięcia. Ja mówiłam, że moje nogi nie miały końca. Kubicka zrobiła sobie zabieg na pośladki. Na Instagramie przedstawiła całą relację z zabiegu. Choć minę miała nietęgą, to zapewniała, że zabieg nie boli.

- Ogólnie to nie boli, tylko to jest takie śmieszne uczucie. Spina mięśnie na maksa, ale wyobraźcie sobie, że robicie teraz 20 tys. przysiadów. Spala wam tkankę tłuszczową i buduje mięśnie, których nie używacie. Brazylijska pupa będzie na 100 procent, czuję to.- napisała.