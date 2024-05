Czy Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji, powoła dla kadry bramkarza ŁKS?

W kadrze meczowej podczas turnieju mistrzostw Europy będzie mogło się znaleźć 26 nazwisk. Selekcjoner zdradził jednak na antenie TVN 24, że powołanie będzie obejmowało nieco więcej piłkarzy.

- Czekamy do ostatniej kolejki, dlatego powołania dajemy 29 maja - powiedział Probierz. - Nie chcemy, że doszło do sytuacji, że powołujemy zawodnika, a on w ostatniej kolejce ligowej łapie kontuzję. Wierzymy w to, że nikt więcej nie złapie kontuzji. Już ustaliliśmy ze sztabem większość zawodników. Trochę się zmieniło, bo powołujemy 28 piłkarzy plus jeden dodatkowy bramkarz z polskiej ligi - wyjaśnił. Oznacza to, że w kadrze będzie miał trzech graczy więcej niż może zostać zgłoszonych do meczu.