Czy Jan Sobiociński powróci do piłkarskiej drużyny ŁKS?

W tym sezonie amerykańskiej MLS 24-letni obrońca, wychowanek Łósdzkiego Klubu Sportowego, zagrał w 13 spotkaniach.

Charlotte FC zakończył sezon zasadniczy na dziewiątej pozycji w konferencji wschodniej. W 34 spotkaniach zespół ten zdobył 43 punkty i w barażu o awans do play off przegrał 2-5 z New York Red Bulls. Zawodnikami tego klubu są Kamil Jóźwiak i Karol Świderski.

Sobociński trafił do USA trafił w 2021 roku. Wystąpił w 28 spotkaniach. Wtedy przeniósł się za wielką wodę z ŁKS Łódź, z którym z spadł z ekstraklasy i przez kolejne miesiące rywalizował na zapleczu elity. Teraz będzie musiał poszukać nowego pracodawcy. Czy będzie nim klub z al. Unii?