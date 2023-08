Czy Doda będzie jeszcze chwaliła Dariusza Pachuta?

Ostatnio opinię społeczną - może mnie trochę poniosło, dlatego zejdę na ziemię - użytkownikami internetu wstrząsnęła wiadomość, że związek [b]Dody i Dariusza Pachuta przeszedł do historii. To oczywiście nieoficjalne wieści, ale pewnie jest coś na rzeczy, bowiem z sieci zniknęły już ich wspólne zdjęcia.[/b]

I pomyśleć, że jeszcze niedawno podróżnik i ratownik medyczny, ale także instruktor strzelectwa i alpinizmu jaskiniowego, był wychwalany przez piosenkarkę. W czerwcu Doda mówiła:

Dlatego mówię o jego wodospadach, o jego pracy, bo to ma być powód, że on ma 100 tysięcy więcej na Instagramie. Jeżeli ktoś będzie go zapraszał do mediów - ok, ja mu pomogę, ja chcę, by go zapraszali, bo robi coś wspaniałego dla Polski, dla kraju.

Ciekawe, czy teraz ma już inne zdanie w tym temacie?