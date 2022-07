Czy Anna Mucha przytyła? Internauta zauważył nadmiar kilogramów

Mucha dodała filmik, na którym spaceruje po kałużach. Aktorka wybrała na tę okazję białe szorty i marynarkę do kompletu, a stylizację dopełniła butami na obcasie. Tak ubrana przechadzała się po mokrym chodniku, uśmiechając się do obiektywu.Jeden z komentarzy nie był przyjemny.„Oj, ktoś przytył”. Gwiazda lubianego serialu „M jak miłość” nie zignorowała go i natychmiast wrzuciła do sieci komentarz. „No cóż… Przywiązuję wielką wagę do tego, co jem. Czasem waga przywiązuje się też do mnie” - napisała.Zobacz zdjęcia, o których mowa

Sylwia Dabrowa