Cztery nowe pociągi dla ŁKA powstają w bydgoskiej Pesie. Tak będą wyglądały ZDJĘCIA. Komfort i nowoczesny wygląd to wizytówka ŁKA

Bydgoska Pesa realizuje podpisany na początku tego roku kontrakt z Samorządem Województwa Łódzkiego na dostawę czterech nowych pociągów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pojazdy będą należały do nowo opracowanej i zaprojektowanej rodziny Regio160. Ustalono już szczegóły dotyczące wyglądu zewnętrznego i wnętrz pojazdu. Pierwszy pociąg Pesy ma pojawić się w Łodzi w ciągu trzech lat od podpisania umowy.

– Czoło pojazdu dla ŁKA zostało delikatnie zmodyfikowane, zyskało bardziej dynamiczny i nowocześniejszy wygląd co spotkało się z akceptacją klienta. Ostateczny projekt to suma doświadczeń przewoźnika i naszego zespołu wzornictwa – informuje Jakub Jasiński, wiceprezes Pesy do spraw technicznych. – Jestem przekonany, że pasażerowie ŁKA będą podróżować w komfortowych, nowoczesnych i ładnych pojazdach.