Czternasta emerytura - pierwsze wypłaty już 1 września - ile? dla kogo? kiedy następne terminy?

Obecnie realizowane są wypłaty na 1 września. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje emeryturę lub rentę np. 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przeleje czternastkę – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto. Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których

emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie

z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przy czym aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono

wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza

kwoty 5500 zł brutto.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy

od osób fizycznych.

Według szacunków, osobom z emeryturą lub rentą w wysokości do ok. 2194 zł brutto cała kwota zaliczek

pobranych od kwietniowej trzynastki i wrześniowej czternastki zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym.

Osobom ze świadczeniem do 2500 zł brutto zostanie zwrócona cała kwota zaliczek, ale pomniejszona o

należny podatek.

Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać

do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.