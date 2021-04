Czternasta emerytura 2021. Kiedy i ile? Kto otrzyma 14. emeryturę? Kiedy wypłaty? 14. emerytura - ile netto 29.04.21

Czternasta emerytura 2021. Kiedy i ile? Kiedy wypłaty? Kto otrzyma czternastą emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie tylko wypłaca trzynastą emeryturę, ale również przygotowuje się do czternastej emerytury. W Łodzi na jej wypłatę, w pełnej wysokości, może liczyć 90 procent emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych. Nie ma już żadnych przeszkód by wypłacać to świadczenie, bo 8 marca ustawę podpisał prezydent. Kolejne w tym roku dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

Kiedy wypłaty 14. emerytury? Czternasta emerytura netto

Tzw. czternastka zostanie wypłacona w listopadzie i wyniesie 1250,88 zł brutto. Będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.