Człowiek-cyborg w Łodzi

Ma w głowie antenę

W eksperymencie ryzykowne było to, że ciało odrzuci przeszczep oraz, że mózg odrzuci sygnały, które do niego docierają i nie będzie ich przetwarzał. ** Celem tego eksperymentu było słyszenie kolorów. Artysta (muzyk, kompozytor) cierpi na ślepotę barw (achromatopsja), co wiąże się z tym, że nie rozróżnia kolorów, a świat postrzega w odcieniach szarości. Zainstalowana w czaszce antena zakończona jest kamerą, która przetwarza kolory na dźwięki. Dzięki rozwojowi technologii początkowo widział dzięki temu cztery podstawowe kolory, z czasem widzi ich kilkaset. Wśród nich są te naturalnie niewidzialne dla ludzkiego oka jak podczerwień i ultrafiolet, które za sprawą technologii są widoczne dla artysty cyborga. Ta informacja jest przekazywana do jego mózgu jako dźwięk.