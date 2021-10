Czerwony stanik i czarna koszula! Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż...w bieliźnie erotycznej ZDJĘCIA 28.10.2021

Gorąca stylizacja Basi Kurdej-Szatan

Gwiazda seriali „M jak miłość" i „W rytmie serca" pokazała się wraz z mężem Rafałem Szatanem w gorącej stylizacji.

Basia KurdejSzatan i Rafał Szatan nawiązali współpracę z marką bielizny erotycznej. Gwiazda pokazała się na zdjęciu w seksownym czerwonym staniku z koronką i szlafroku, natomiast jej mąż wybrał dla siebie czarną koszulę nocną.

Lubię, gdy jesteśmy tylko we dwoje. My już gotowi na Walentynki, a Wy? napisała w opisie Barbara KurdejSzatan.

Profil instagramowy gwiazdy śledzi blisko 1,4 mln osób, dlatego jest to także dobre narzędzie do wykorzystania we współpracach z reklamodawcami.

