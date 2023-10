Cyrk koło retkińskiej górki w Łodzi. Reżyser Magnus von Horn kręci w Łodzi swój kolejny film

Akcja filmu rozgrywa się w Kopenhadze sto lat wcześniej, po zakończeniu I wojny światowej. Łódź gra więc tym razem duńskie miasto. Filmową Kopenhagę udało się stworzyć łącząc urodę Łodzi z Dolnym Śląskiem z małym udziałem zdjęć w Szwecji. Ekipa jest już w Łodzi od maja, by przygotować scenografię we wnętrzach. Na plan ekipa weszła w październiku i zostanie w naszym mieście do niedzieli. W sumie intensywne prace na planie mają zająć 19 dni zdjęciowych m.in. na ul. Wólczańskiej, Księżym Młynie, w Pałacu Herbsta, Szkole Filmowej, na łódzkich błoniach, a także w hali zdjęciowej Opus Film przy ul. Łąkowej. Zdjęcia realizowano także w łaźni miejskiej z Zgierzu. zobacz galerię Przy ulicy Łąkowej powstało mieszkanie głównej bohaterki Karoline oraz sklep ze słodyczami, który prowadzi druga ważna postać Dagmar.

Udało się też zaadaptować stare atelier w Szkole Filmowej w budynku H, gdzie Polański, czy Has ćwiczyli swoje pierwsze ćwiczenia, to my tam stworzyliśmy jeden z obiektów - opowiada Mariusz Włodarski, producent filmu.

„Mamka” to wstrząsająca historia oparta na autentycznej historii, która przed stu laty wstrząsnęła duńskim społeczeństwem. Reżyser próbuje w baśniowej stylistyce opowiedzieć trudną historię o niechcianych dzieciach. Wstrząsająca historia jest pokazana z perspektywy kobiety zagubionej, uwikłanej w coś co jest dla niej niewyobrażalnym złem. Taki zabieg zastosowano po to, by pokazać jak bieda, koleje losu, brak wyboru wpływają na nasze życie. Z tego powodu film będzie czarno-biały. Główną postacią w filmie jest młoda ciężarna szwaczka (Karoline), której mąż zaginął na wojnie. Kobieta stara się przetrwać w bezwzględnych powojennych realiach. Pracuje w fabryce, gdzie zachodzi w ciążę z jej właścicielem. Mezalians łamie jej życie. Po utracie pracy natrafia na Dagmar, kobietę która na tyłach swojego sklepu prowadzi coś na kształt agencji adopcyjnej i znajduje porzuconym dzieciom nowe domy. Karoline zostaje mamką dzieci, których nikt nie chce.