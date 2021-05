Co też wyprawiają jej nagie piersi!? Szok. Kasia Ankudowicz zaskoczyła! Internauci są w siódmym niebie ZDJĘCIA 1.05.2021

Kasia Ankudowicz - bardzo lubiana aktorka

Ankudowicz jest ostatnimi czasy bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Szczególnie ostatnie zdjęcie przykuło uwagę fanów. I nikogo nie powinno to dziwić. Aktorka rozebrała się do rosołu i pozowała tak na plaży! Choć Ankudowicz leży na brzuchu i ma na sobie majteczki, to niesforne piersi nie dają o sobie zapomnieć.

I choć pod postem gwiazdy nie brakowało komplementów, znaleźli się też tacy, którzy stwierdzili, że Ankudowicz chciała tylko sprowokować tym odważnym zdjęciem.

"Pani Kasiu, po co?" - zapytała jedna z internautek.

Warto dodać, że Kasia Ankudowicz w marcu została mamą. Jak widać, szybko wróciła do figury sprzed ciąży.