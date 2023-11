Co się wydarzyło w mieszkaniu przy ul. Tyrmanda w Łodzi? Mężczyzna wypadł z balkonu na 3. piętrze, złamał obie nogi...

ZOBACZ ZDJĘCIA

Funkcjonariusze z VI Komisariatu KMP w Łodzi wyjaśniają okoliczności dramatycznego zdarzenia, do którego doszło w sobotę, 11 listopada, w bloku przy ul. Tyrmanda na Widzewie. Około godz. 19 mężczyzna wypadł z balkonu na 3. piętrze. 31-latek doznał złamania obu kończyn dolnych. Sąsiedzi wezwali pomoc.

Jako pierwsi na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy przetransportowali rannego pacjenta do szpitala. Niebawem przed widzewskim blokiem zaparkowały policyjne radiowozy. Funkcjonariusze usiłowali wejść do lokalu, z którego balkonu wypadł 31-latek, ale drzwi wejścioiwe były zamknięte. Wezwano strażaków. Ratownicy pożyczyli policjantom specjalistycznego sprzętu i udało się dostać do wnętrza lokalu. W środku nikogo nie było.

- Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci. Przesłuchają świadków zdarzenia, sprawdzają okoliczny monitoring i biorą pod uwagę różne hipotezy - informuje Edyta Machnik z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.