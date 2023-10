Co się dzieje w McDonaldzie na Retkini? Wielkie zamieszanie restauracja ogrodzona, białe namioty oraz wielki plac budowy

Mieszkańcy Retkini z ciekawością obserwują tajemnicze działania robotników kręcących się po ulicy. Lokatorzy z najbliżej położonych bloków złoszczą się, że na ich teren wjechał ciężki sprzęt, a zadbany parking został rozjechany i odcięty dla dzieci, czy spacerujących z psami.

zobacz galerię z placu budowy

Swoich mieszkańców uspokajają władze spółdzielni Mieszkaniowej Botanik, na terenie której znajduje się restauracja McDonald's.

Przedstawiciele restauracji zgodnie z wymogami wystąpili do nas o czasowe zajęcie tego terenu. To jest projekt biznesowy i nie możemy zdradzać szczegółów, ale teren został wynajęty od nas do końca listopada 2023 roku. Po tym czasie cały teren ma zostać przywrócony do stanu pierwotnego - tłumaczy Adam Chucki, zastępca prezesa zarządu SM Botanik.

Nieoficjalnie mówi się, że restauracja szykuje dużą imprezę związaną z premierą nowych produktów, które wejdą do jesiennego menu restauracji. Inna wersja to przygotowanie wielkiej sceny i planu zdjęciowego do realizacji reklamy nowych produktów McDonald's. A wydarzenie ma mieć zasięg, nie tylko ogólnopolski, ale ogólnoświatowy. Trwają przygotowania do tego wydarzenia. Gorącą dyskusję w tym temacie na portalu społecznościowym prowadzą Mieszkańcy Retkini:

"Rozbierają McDonald?"

"Produkcja filmowa"

"Kręcą reklamę dla McDonald"

"A dziś cały Mac ogrodzony… czyżby remont kapitalny S namioty to restauracja tymczasowa?"

To tylko niektóre zaniepokojone i zaciekawione głosy Retkinian.