Co się dzieje na budowie zachodniej obwodnicy Łodzi? Budowa S14 okiem kierowcy

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w grudniu 2021 roku pojedziemy pierwszym odcinkiem nowej drogi ekspresowej S14. Na jej budowie – pomiędzy węzłami Lublinek i Teofilów prace są już bardzo zaawansowane. Na niektórych odcinkach trwa układanie asfaltowej nawierzchni, jednocześnie wznoszone są konstrukcje wiaduktów.

To bardzo dobra dla łodzian informacja, bo oddanie do użytku drogi S14 w założeniach ma domknąć tzw. ring autostradowy dookoła Łodzi. Od północy tworzy go autostrada A2, od wschodu autostrada A1, od południa droga ekspresowa S8, a od zachodu będzie to właśnie S14. Ta ostatnia ma połączyć węzły Emilia na A2 i Róża na S8. Pozwoli też na dojazd do drogi krajowej nr 91, czyli starej „jedynki” wiodącej w kierunku Włocławka i Torunia.

Droga ekspresowa S14 rodziła się bólach. Kilka razy ogłaszano, że budowa ruszy lada chwila, ale później okazywało się, że wykonawcy w przetargu składają zbyt drogie oferty i postępowanie unieważniano. Ostatecznie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że droga będzie budowana, ale okrojona o niektóre elementy. Przeprowadzono tzw. optymalizację kosztów i budowa ostatecznie ruszyła.