Cleo pokazuje gorące zdjęcia z hotelu. Pozuje na łóżku, w bieliźnie... ZDJĘCIA 29.10.2021

Cleo od kilku tygodni znów jest w trasie. W październiku spotka się m.in. z fanami w Nowym Sączu i we Wrocławiu.Cleo i jej leniwe porankiIntensywne wieczory Cleo rekompensuje sobie „leniwymi" porankami. Ostatnio pokazała fanom, jak wyglądał ten spędzony w Karpaczu.Na jednym ze zdjęć Cleo pozuje, leżąc na łóżku w hotelowym apartamencie. Na kolejnych w centrum uwagi jest już wyłącznie nieskazitelna twarz 38-letniej wokalistki oraz niemniej imponujący dekolt.ZOBACZ ZDJĘCIA CLEO - KLIKNIJ DALEJNic dziwnego, że pod postem artystki posypały się komentarze. Internauci zasypali Cleo komplementami, które w większości brzmiały podobnie: „O matko, ale śliczna!!!", „Jezu, jaka piękna", „Najpiękniejsza".Ola znalazła chwil czasu, żeby wraz z narzeczonym raperem Kubańczykiem pojawić się na gali Fame MMA w Gliwicach. Zadała szyku i pochwaliła się butami oraz torebką. Tanio nie było. Celebrytka opublikowała zdjęcia z gali i pochwaliła się stylizacją. Sukienka i kurtka pochodziły ze znanych sieciówek. Na torebkę i buty Ola Ciupa już się nieźle wykosztowała. Sandałki YSL kosztują ok. 4500 zł. Natomiast cena torebki-nerki Louis Vuitton wynosi ok. 5800 zł.ZOBACZ ZDJĘCIA CLEO - KLIKNIJ DALEJ

