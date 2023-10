Ciasto z truskawkami i budyniem PRZEPIS. Truskawkowe ciasto - łatwe i szybkie. Jak zrobić ciasto z truskawkami

CIASTO Z TRUSKAWKAMI I KRUSZONKĄ- PRZEPIS

Składniki NA CIASTO Z TRUSKAWKAMI Z KRUSZONKĄ

1kg truskawek

300-350 g miękkiego masła

200 g cukru pudru

4 jajka (ogrzane w temp. pokojowej)

ok. pół kg mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

1/4 cukru

PRZYGOTOWANIE CIASTA Z TRUSKAWKAMI I KRUSZONKĄ

Przygotowanie wypieku zaczynamy od włączenia piekarnika. Jak skończymy przygotowywać cisto, to będzie on odpowiednio zadbany. Ustawmy temp. na 180 st. C. Przechodzimy do zrobienia kruszonki. Do miski wsypujemy ok. 100 g mąki, 1/4 kostki masła (posiekanego), cukier i ucieramy do momentu powstania grudek kruszonki. Gdy konsystencja będzie odpowiednia formujemy z kruszonki kulę i wkładamy do zamrażalnika. Przechodzimy do zrobienia ciasta. Do miski wsypujemy cukier puder (szklanka) i kostkę masła. Ucieramy na gładką i puszystą masę, przez minimum ok. 8 - 10 minut. Nie przerywając tej czynności trzeba teraz dodawać kolejno po jednym jajku, w około 3 minutowych odstępach czasu. Później dodajemy po kilka łyżek przesianej mąki z proszkiem do pieczenia i mieszamy mikserem( już na mniejszych obrotach) i krócej- do połączenia się składników. Na ostatnim etapie pracy smarujemy formę (okrągłą o 25-centymetrowej średnicy)do pieczenia masłem lub margaryną, przekładamy do niej ciasto i na wierzch kładziemy równo truskawki (mogą być w ćwiartkach). Wyciągamy kruszonkę z zamrażalnika i ścieramy na tarce na truskawki. Ciasto z truskawkami z kruszonką powinno być upieczone po ok. godzinie. Na koniec można posypać wierz ciasta cukrem pudrem. Smacznego.