Ciasto marchewkowe - przepis. Jak zrobić smaczne ciasto marchewkowe? Sprawdź tutaj: Prosty przepis na pyszne ciasto marchewkowe

Poniższy przepis jest nieco inny niż klasyczne przepisy na „marchewkowiec”, ponieważ polewa z wykorzystaniem serka mascarpone czy Philadelphia została zastąpiona lukrem ze skórką pomarańczową.

Przygotowanie ciasta

Produkty na ciasto marchewkowe:

dwa jajka

3/4 szklanki cukru,

opakowanie cukru waniliowego

olej roślinny

1,5 szklanki mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

gałka muszkatołowa

cynamon

imbir

trzy średnie marchewki

Trzy średnie marchewki ścieramy na tarce o drobnych oczkach.

W oddzielnym naczyniu dwa duże jajka (powinny mieć temperaturę pokojową) ubijamy mikserem lub rózgą, dodając stopniowo 3/4 szklanki cukru, małe opakowanie cukru waniliowego i dolewając powoli – ciągłym, ale cienkim strumieniem – 150 ml oleju roślinnego (np. rzepakowego).

Do kolejnego naczynia przesiewamy przez sito 1,5 szklanki mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej, łyżeczkę cynamonu, pół łyżeczki sproszkowanego imbiru i ćwierć łyżeczki sproszkowanej gałki muszkatołowej.

Tortownicę o średnicy 24 – 26 cm wykładamy papierem do pieczenia. Zawartość wszystkich naczyń łączymy i mieszamy, po czym powstałą masę umieszczamy w tortownicy. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 st. C. około godziny (do „suchego patyczka”). Zostawiamy do wystygnięcia.