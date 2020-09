Chrobry-Widzew. Rywale łodzian zagrają z Kacprem Bieszczadem, ale bez Przemysława Stolca

Od wtorku z drużyną z Głogowa ćwiczy już niespełna osiemnastoletni utalentowany golkiper Kacper Bieszczad (wypożyczony z Zagłębia Lubin), który wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski U-19. Stanął on między słupkami bramki biało-czerwonych w towarzyskim starciu młodzieżówki z Niemcami (1:1). Zapewne miałby szansę występu również w poniedziałek przeciwko Czechom, jednak mecz w Brzegu został odwołany ze względu na pozytywny wynik testu na koronawirusa w drużynie gości.

Wiadomo, że w czwartkowy wieczór w Chrobrym zabraknie Przemysława Stolca. W piątkowym sparingu z Zagłębiem w Lubinie (padł remis 1:1) w walce o piłkę zderzył się on głowami z rywalem i został odwieziony do szpitala w Lubinie, gdzie pozostał na obserwacji. Czuje się już lepiej, jednak po konsultacji lekarskiej zdecydowano o przeniesieniu go do szpitala w Głogowie.

W Chrobrym mają lepsze wspomnienia