Chrobry-Widzew. Czy łodzianie nareszcie ucieszą swoich wiernych kibiców?

Wprawdzie podopieczni albańskiego trenera Enkeleida Dobiego mają za sobą dopiero jedno spotkanie o punkty (1:4 z Radomiakiem Radom), ale rozumiem niecierpliwość kibiców drużyny z al. Piłsudskiego.

Najwyższa już więc pora sprostać oczekiwaniom. Nie głosić deklaracji o poczuciu własnej wartości, ale zwyciężyć, poprawiając w ten sposób atmosferę w i wokół Widzewa.

W trakcie wtorkowego briefingu prasowego szkoleniowiec zespołu z Łodzi wrócił jeszcze na chwilę do wpadki z Radomiakiem w Pruszkowie.

- Dostaliśmy od rywali ważną lekcję, ale drużyna zareagowała bardzo dobrze na tę porażkę. Piłka polega również na wyciąganiu wniosków z porażek. Po upadku trzeba wstać i wykonać mikrocykl, by w kolejnym meczu zaprezentować się lepiej - stwierdził Dobi.- Jeżeli chodzi o Chrobrego, to na peno jest solidną drużyną, która wiosną po przerwie pokazała się z bardzo dobrej strony. To dobrze zorganizowany, agresywny zespół, który posiada swoje atuty. My skupiamy się jednak na sobie. Chcemy dyktować warunki i narzucić swoją grę przeciwnikowi, tak jak w pierwszej połowie meczu z Radomiakiem. Nie szukam alibi, ale potrzebujemy czasu, by wprowadzić nowe nawyki. Wojtek Pawłowski jest świadomy, że jego ostatni występ nie był najlepszy, ale uważam że powinien wyciągnąć wnioski i przeć do przodu. Nie ujawnię teraz, kto zagra w bramce - dodał trener Widzewa.