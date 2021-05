Chrobry - ŁKS 1:0. Prezesie Salski miej litość dla kibiców! ZDJĘCIA

Trener Ireneusz Mamrot zdecydował się na trzy zmiany w wyjściowej jedenastce dru0yny za l. Unii. Do składu wrócił Jan Sobociński, Maciej Wolski i Michał Trąbka. Na ławkę trafili Carlos Moros Gracia, Antonio Domínguez i Tomasz Nawotka.

W pierwszej części spotkania łodzianie mieli optyczną przewagę, ale nie wypracowali wielu klarownych sytuacji. Ełksesiacy próbowali atakować z obydwu stron boiska, ale ich oskrzydlającym akacjom brakowało wykończenia. Nie ma się zatem co dziwić, że bramkarz gości nie musiał często interweniować. Między innymi w 10 minucie obronią silny, ale skierowany w środek bramki strzał Pirulo.

W 40 minucie piłkę w środkowej strefie stracił Rygaard. Gospodarze ruszyli natychmiast z kontrą. Malarz faulował w polu karnym Piłę i sędzia podyktował rzut karny. Łodzianie próbowali jeszcze dyskutować z arbitrem na temat zmiany decyzjo, ale nic to nie dało. Dwie minuty później do ŁKS uśmiechnęło się szczęście. Machaj z jedenastu metrów trafi w słupek bramki Malarza.

W przerwie trener ŁKS zdecydował się na zmianę. Rozwandowicza zmienił Tosik. Do 68 minuty szkoleniowiec gości przeprowadził już cztery zmiany. Nie na wiele to się zdało, bowiem ŁKS nadal prezentował si bez wyrazu.

Przewagę uzyskali gospodarze i w 57 minucie zdobyli gola po rzucie rożnym. Po dośrodkowaniu piłki nie wybili Marciniak i Dąbrowski i Lebedyński strzałem głową pokonał Malarza.

W 73 minucie ŁKS miał szansę na wyrównanie, ale Sukulski przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Chrobrego. Już w kolejnej akcji znów strzelał z bliska Sekulski, ale tym razem nie trafił głową w światło bramki. Mógł zostać bohaterem tego meczu, a tak został synonimem nieudolności piłkarskiej ełkaesiaków.