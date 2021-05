Chrobry Głogów ŁKS Łódź na żywo online. Wynik meczu pomiędzy Chrobrym Głogów i ŁKS. Czy łodzianie zdobędą cenne 3 pkt.?

Chrobry ŁKS na żywo online

Wynik meczu Chrobry ŁKS 1:0

57 min. Gol dla Chrobrego. Po wrzutce z rogu piłki nie sięgnęli Marciniak i Dąbrowski, natomiast głową uderzył Lebedyński i trafił do siatki

57 min. Sobociński wybił piłkę na róg

56 min. Janczukowicz na spalonym

55 min. Pirulo traci piłkę w pojedynku z Piłą. Młodzieżowiec Chrobrego wyróżniającym się graczem meczu

53 min. Pirulo zatrzymany ostro przy wyprowadzaniu kontry. Dwie żółte kartki dla gospodarzy - Machaja i Cywki. Machaj ukarany za faul, a Cywka z podnoszenie łodzianina na siłę z murawy

51 min. Kontra Chrobrego, w ostatniej chwili wślizgiem zablokował strzał Ziemanna

50 mn. Chrobry atakuje, wrzutki gospodarzy wywołują zamieszanie w polu karnym ŁKS

48 min. Wolski faulowany w środku

47 min. Chrobry zaczął od ataków, piłkarze ŁKS przyczajeni

46 min. Druga połowa rozpoczęta. Jedna zmiana w ŁKS - Tosik za Rozwandowicza.

Piłkarze ŁKS grają lepiej, mają więcej z gry, ale zbyt rzadko łodzianie strzelają na bramkę gospodarzy. Na szczęście dla ełkaesiaków, Machaj nie wykorzystał jedenastki. Będą emocje w drugiej połowie.

Koniec pierwszej połowy

45+1 min. Po rogu Leszczyński wybił piłkę

45 min. Wolski dobrze dośrodkował Bougaidis wybił piłkę na róg.

42 min. Nie ma gola. Machaj trafił z jedenastki w słupek. Szczęście dopisało ŁKS i Malarzowi

41 min. Karny dla Chrobrego. Malarz wyszedł daleko prawie pod linię końcową pola karnego i podciął atakującego Piłę. Czy był faul? Kontrowersyjna decyzja sędziego. Malarz nawet nie jest ukarany kartą żółtą

40 min. Podanie do Malarza i wybicie nogą naszego bramkarza, daleko, ale do nikogo

39 min. Po wrzutce w pole karne piłka doleciała do Marciniaka, który chciał ponownie dośrodkować, ale kopną na wiwat

37 min. Cywka po dynamicznym ataku strzelił na bramkę ŁKS, ale piłka przeleciała kilkanaście metrów obok słupka

36 min. Dąbrowski wybił na uwolnienie

34 min. Pirulo biodrem niczym hokeista zaatakował rywala - faul

33 min. Marciniak dośrodkował tym razem po ziemi, piłka nie przeszła obrońców gospodarzy

32 min. Machaj z wolnego wrzucił piłkę w pole karne ŁKS, Dąbrowski wybił piłkę

31 min. Kolec faulowany przez Trąbkę przy bocznej linii

29 min. Cywka faulował Rozwandowicza w środku pola

28 min. Okres przewagi Chrobrego, ełkaesiacy wybijają piłkę

26 min. Piła ostro strzelił z 18 metrów, Malarz efektowną paradą wybił piłkę na róg. Łodzianie wybili piłkę

24 min. Wrzutki w pole karne Chrobrego nie przynoszą efektu w postaci strzału na bramkę

21 min. ŁKS przeważa, ma więcej z gry, jest częściej przy piłce

19 min. Róg dla ŁKS. Obrońcy gospodarzy pozwolili piłce wyjść na aut bramkowy

19 min. Stolc próbował strzelać z 20 metrów, piłka zablokowana przez łodzian

17 min. Koronkowa akcja Rygaard - Ricardinho, Wolski za mocno dośrodkowuje

15 min. Dobra wrzutka Marciniaka, obrońcy Chrobrego górą, wybili piłkę

13 min. Ziemann strzelał z narożnika pola karnego, Malarz łapie piłkę

11 min. Duża przewaga ŁKS, łodzianie cały czas na połowie gospodarzy

10 min. ŁKS atakuje. Pirulo strzelał zza linii pola karnego, Leszczyński łapie

8 min. Rozwandowicz podbijając piłkę dwa razy głową został ostro zaatakowany przez obrońcę w polu karnym Chrobrego. Łodzianie domagali się karnego, lecz sędzia uznał inaczej. Praznovsky nie trafił w piłkę, tylko powalił ełkaesiaka. Powinien być karny dla ŁKS

7 min. Ostry faul na Rozwandowiczu

5 min. Wypuszczony w bój Ricardinho faulował atakującego go obrońcę

4 min. Faul na Pirulo przed polem karnym Chrobrego. Rygaard wrzucił piłkę do koszyczka Leszczyńskiego

2 min. Ziemann trącił piłkę głową, piłka minęła bramkę ŁKS.

2 min. Malarz interweniuje poza polem karnym, wybił piłkę nogą na aut

1 min. Gramy. ŁKS ostro zaatakował w pierwszej akcji, piłka wyszła na aut bramkowy

1 min. Pierwszy gwizdek sędziego odłożony w czasie, bo w siatce bramki widoczna jest dziura. Trzeba ją załatać. Bramka Arka Malarza jest naprawiana. Usterka naprawiona - można grać.

Powitanie kapitanów już na środku boiska.