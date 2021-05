Chrobry Głogów ŁKS Łódź na żywo online. ŁKS znów nie sprostał oczekiwaniom i wraca z Głogowa bez punktów

Chrobry ŁKS na żywo online

Wynik meczu Chrobry ŁKS 1:0

- Czujemy rozgoryczenie i zdenerwowanie, mieliśmy okazje, ale wracamy do Łodzi bez punktów - mówił po meczu Jan Sobociński.

ŁKS przegrał, bo grał w piłkę tylko i wyłącznie w środku pola. Im bliżej bramki rywala, tym było gorzej. Pokłady nieszczęścia spotkały Sekulskiego, który sam mógł strzelić trzy gole. Niestety, nie udało się wygrać, choć szczęście uśmiechało się do łodzian, bo przecież Chrobry nie wykorzystał karnego. Więcej mamy prawo wymagać od drużyny, która była wiceliderem tabeli i chce bezpośrednio awansować. Komplikuje się sytuacja ŁKS.

Koniec meczu

90+5 min. Sekulski w idealnej sytuacji trafił w Leszczyńskiego

90+5 min. Dominguez strzelał i trafił w Ricardinho.

90+4 min. Piękna akcja Ziemanna i strzał w spojenie bramki Malarza

90+3 min. Sekulski z wolnego ponad bramką Chrobrego

90+3 min. Wolny dla ŁKS przed linią pola karnego Chrobrego. Bougaidis ukarany żółtą kartką po faulu na Dąbrowskim

90+2 min. Zmiany w Chrobrym. Za Lebedyńskiego oraz Cywkę wchodzą Kowalczyk i Michalec

90 min. Sędzia przedłuża mecz o 5 minut

89 min. Piłka w bramce gospodarzy, ale Sekulski faulował bramkarza Chrobrego. Gola nie ma

88 min. Wracający Ricardinho faulował Piłę i został ukarany żółtą kartką

88 min. Mandrysz za Machaja w Chrobrym

87 min. Sekulski odebrał piłkę rywalom, podał do Pirulo, ale ten kiwał się z czterema piłkarzami Chrobrego i stracił piłkę. Bez sensu

85 min. Wolski wygrał pojedynek z Piłą. ŁKS zaczyna atak

83 min. Piłka po wrzutce z rogu strzelał nogą zza pola karnego, na szczęście dla łodzian nie trafił do bramki Malarza

82 min. Chrobry w ataku, piłkarze ŁKS wybili piłkę na róg

79 min. Piąta zmiana w ŁKS. Sajdak za Tosika, który nie jest w stanie kontynuować gry po urazie

77 min. Dośrodkowanie do Sekulskiego, ten zamiast strzelać chciał wycofać piłkę głową, ale do nikogo

76 min. Znów Sekulski zmarnował doskonałą okazję. Po dośrodkowaniu był sam przed bramką Chrobrego, ale łodzianin strzelił głową obok słupka

75 min. Trener Mamrot uważa, że Sekulski był faulowany i nie może pogodzić się z decyzją sędziego. Zostaje ukarany zostaje żółtą kartką

73 min. Sekulski atakował w sytuacji sam na sam z bramkarzem Chrobrego, ale nie trafił w piłkę! To powinien być gol. Doskonałym podaniem do Sekulskiego popisał się Ricardinho

72 min. Pirulo strzelał z wolnego zza linii pola karnego - ponad bramkę

70 min. Po rzucie sędziowskim, obrońca Chrobrego zagrał nogą i głową i podał do bramkarza, za dwa zagrania ukarany żółtą kartką

69 min. Po ostrym starciu przerwa na interwencję lekarzy

68 min. Kontra ŁKS przerwana przez Bougaidisa

67 min. Zmiana w ŁKS. Wchodzi Sekulski za Rygaarda

66 min. Ziemann do Lebedyńskiego, w ostatniej chwili obrońcy ŁKS zablokowali tę akcję. To Chrobry jest bliżej strzelenia gola

64 min. Tosik ostro faulowany przez Cywkę

60 min. Ricardinho do Gryszkiewicza, młody napastnik ŁKS nie przyjął piłki

59 min. Zmiany w ŁKS. Za Trąbkę wszedł Dominguez, za Janczukowicza - Gryszkiewicz.

57 min. Gol dla Chrobrego. Po wrzutce z rogu piłki nie sięgnęli Marciniak i Dąbrowski, natomiast głową uderzył Lebedyński i trafił do siatki

57 min. Sobociński wybił piłkę na róg

56 min. Janczukowicz na spalonym

55 min. Pirulo traci piłkę w pojedynku z Piłą. Młodzieżowiec Chrobrego wyróżniającym się graczem meczu

53 min. Pirulo zatrzymany ostro przy wyprowadzaniu kontry. Dwie żółte kartki dla gospodarzy - Machaja i Cywki. Machaj ukarany za faul, a Cywka z podnoszenie łodzianina na siłę z murawy

51 min. Kontra Chrobrego, w ostatniej chwili wślizgiem zablokował strzał Ziemanna

50 mn. Chrobry atakuje, wrzutki gospodarzy wywołują zamieszanie w polu karnym ŁKS

48 min. Wolski faulowany w środku

47 min. Chrobry zaczął od ataków, piłkarze ŁKS przyczajeni

46 min. Druga połowa rozpoczęta. Jedna zmiana w ŁKS - Tosik za Rozwandowicza.

Piłkarze ŁKS grają lepiej, mają więcej z gry, ale zbyt rzadko łodzianie strzelają na bramkę gospodarzy. Na szczęście dla ełkaesiaków, Machaj nie wykorzystał jedenastki. Będą emocje w drugiej połowie.

Koniec pierwszej połowy

45+1 min. Po rogu Leszczyński wybił piłkę

45 min. Wolski dobrze dośrodkował Bougaidis wybił piłkę na róg.

42 min. Nie ma gola. Machaj trafił z jedenastki w słupek. Szczęście dopisało ŁKS i Malarzowi

41 min. Karny dla Chrobrego. Malarz wyszedł daleko prawie pod linię końcową pola karnego i podciął atakującego Piłę. Czy był faul? Kontrowersyjna decyzja sędziego. Malarz nawet nie jest ukarany kartą żółtą

40 min. Podanie do Malarza i wybicie nogą naszego bramkarza, daleko, ale do nikogo

39 min. Po wrzutce w pole karne piłka doleciała do Marciniaka, który chciał ponownie dośrodkować, ale kopną na wiwat

37 min. Cywka po dynamicznym ataku strzelił na bramkę ŁKS, ale piłka przeleciała kilkanaście metrów obok słupka

36 min. Dąbrowski wybił na uwolnienie

34 min. Pirulo biodrem niczym hokeista zaatakował rywala - faul

33 min. Marciniak dośrodkował tym razem po ziemi, piłka nie przeszła obrońców gospodarzy

32 min. Machaj z wolnego wrzucił piłkę w pole karne ŁKS, Dąbrowski wybił piłkę

31 min. Kolec faulowany przez Trąbkę przy bocznej linii

29 min. Cywka faulował Rozwandowicza w środku pola

28 min. Okres przewagi Chrobrego, ełkaesiacy wybijają piłkę

26 min. Piła ostro strzelił z 18 metrów, Malarz efektowną paradą wybił piłkę na róg. Łodzianie wybili piłkę

24 min. Wrzutki w pole karne Chrobrego nie przynoszą efektu w postaci strzału na bramkę

21 min. ŁKS przeważa, ma więcej z gry, jest częściej przy piłce

19 min. Róg dla ŁKS. Obrońcy gospodarzy pozwolili piłce wyjść na aut bramkowy

19 min. Stolc próbował strzelać z 20 metrów, piłka zablokowana przez łodzian

17 min. Koronkowa akcja Rygaard - Ricardinho, Wolski za mocno dośrodkowuje

15 min. Dobra wrzutka Marciniaka, obrońcy Chrobrego górą, wybili piłkę

13 min. Ziemann strzelał z narożnika pola karnego, Malarz łapie piłkę

11 min. Duża przewaga ŁKS, łodzianie cały czas na połowie gospodarzy

10 min. ŁKS atakuje. Pirulo strzelał zza linii pola karnego, Leszczyński łapie

8 min. Rozwandowicz podbijając piłkę dwa razy głową został ostro zaatakowany przez obrońcę w polu karnym Chrobrego. Łodzianie domagali się karnego, lecz sędzia uznał inaczej. Praznovsky nie trafił w piłkę, tylko powalił ełkaesiaka. Powinien być karny dla ŁKS

7 min. Ostry faul na Rozwandowiczu

5 min. Wypuszczony w bój Ricardinho faulował atakującego go obrońcę

4 min. Faul na Pirulo przed polem karnym Chrobrego. Rygaard wrzucił piłkę do koszyczka Leszczyńskiego

2 min. Ziemann trącił piłkę głową, piłka minęła bramkę ŁKS.

2 min. Malarz interweniuje poza polem karnym, wybił piłkę nogą na aut

1 min. Gramy. ŁKS ostro zaatakował w pierwszej akcji, piłka wyszła na aut bramkowy

1 min. Pierwszy gwizdek sędziego odłożony w czasie, bo w siatce bramki widoczna jest dziura. Trzeba ją załatać. Bramka Arka Malarza jest naprawiana. Usterka naprawiona - można grać.

Powitanie kapitanów już na środku boiska.