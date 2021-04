Chciał zabić rywala z zazdrości o partnerkę

Dwa miesiące w areszcie spędzi 46–letni mieszkaniec gminy Ozorków podejrzany o próbę zabójstwa 54-latka. Do zdarzenia doszło 18 kwietnia w Łęczycy, kiedy napastnik wtargnął do mieszkania 54-latka i zaatakował śpiącego mężczyznę zadając mu kilka ciosów nożem. Poszkodowany trafił do szpitala, a wezwani na miejsce policjanci rozpoczęli poszukiwania agresora. 19 kwietnia śledczy namierzyli i zatrzymali 46-latka w jednej z miejscowości w gminie Ozorków. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zaatakował on 54-latka z zazdrości o swoją 42-letnią partnerkę. (JAZ)