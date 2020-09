Chcesz wiedzieć, jaka woda płynie w Twoim kranie? Sprawdzimy to w laboratorium

Przez całe lato zachęcamy łodzian do picia „kranówki”. Bo woda, którą mamy w sieci wodociągowej, jest nie tylko dużo tańsza od butelkowanej mineralnej czy źródlanej, ale nie ustępuje im pod względem smaku czy jakości i śmiało można ją pić prosto z kranu. Wielu mieszkańców o tym doskonale wie, jak jednak zachęcić do tego nieprzekonanych? Do tych drugich adresujemy więc naszą propozycję: wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w atestowanym laboratorium zbadamy bezpłatnie jakość wody płynącej z Waszych kranów!

Do udziału w naszym teście zapraszamy mieszkańców pięciu łódzkich dzielnic: Śródmieścia, Bałut, Polesia, Górnej i Widzewa. Spośród zgłaszających się wyłonimy po jednym z każdej z nich (decyduje kolejność). Ale muszą zostać spełnione następujące warunki: 1) Zgłaszać się mogą tylko osoby pełnoletnie. 2) Od uczestników testu oczekiwać będziemy zgody na opublikowanie wizerunku na łamach „Expressu Ilustrowanego" oraz w mediach społecznościowych prowadzących kampanię „Łódzka woda najlepsza" wraz z podaniem przynajmniej imienia i przybliżonego miejsca zamieszkania (ulica bez numeru posesji lub dzielnica) i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO). 3) Mieszkanie musi się znajdować w zabudowie wielorodzinnej. Jak przebiegać będzie badanie wody? Pobranie próbek odbędzie się 7 lub 8 września w godz. od 8 do 14 (data i godzina do uzgodnienia, ale tylko w podanym wyżej terminie). Pracownik laboratorium wyposażony będzie w maseczkę i rękawice ochronne, a także płyn do dezynfekcji rąk. Badanie jest bezpłatne, a wyniki opublikujemy na łamach „Expressu Ilustrowanego" oraz w mediach społecznościowych 18 września br. Dla uczestników ZWiK przygotował drobne upominki. Na Wasze zgłoszenia czekamy w środę, 2 września, i w czwartek (3 bm.) w godz. 10-11 pod numerem tel. 502-499-139.