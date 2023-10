Chcą wziąć ślub w więzieniu. Ile par stanęło na ślubnym kobiercu za więziennym murem w Łodzi

W Areszcie Śledczym w Łodzi na ślubnym kobiercu stają mężczyźni osadzeni w jednostce ze swoimi partnerkami przebywającymi na wolności. Śluby udzielane zarówno skazanym jak i tymczasowo aresztowanym. W pierwszym przypadku zgodę na ślub wydaje dyrektor jednostki, w drugim przypadku na zawarcie związku małżeńskiego potrzebna jest zgoda prokuratora lub sędziego właściwego do prowadzonego postępowania (tzw. organ do którego dyspozycji pozostaje osadzony). W Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi ślub biorą osadzeni z osobami z zewnątrz, jak i osadzeni między sobą. W jednostce, w której przebywają również tymczasowo aresztowane i skazane kobiety normalne jest, że na ślubnym kobiercu staje dwoje pensjonariuszy tej jednostki.

Miłość nie zna granic, a zakochani są gotowi pokonać wszelkie przeszkody by być razem. Udowadniają to osadzeni w łódzkich jednostkach penitencjarnych, którzy poślubiają swoich ukochanych mimo że odsiadują wyroki. Ślub nie daje im dodatkowych przywilejów, za to świadomość, że po drugiej stronie więziennej bramy czeka na nich mąż lub żona pozwalają przetrwać nawet najtrudniejsze momenty w czasie odsiadki.

Zainteresowani ślubem, muszą także spełnić wymogi formalne w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński na terenie jednostki penitencjarnej składają wniosek do USC o zawarcie związku małżeńskiego. Kolejnym etapem jest wizyta urzędnika z USC na terenie więzienia w trakcie, której odbiera od osoby skazanej zapewnienie o chęci zawarcia związku małżeńskiego. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy. Podczas tego spotkania ustala się również termin ślubu.

Ślubu cywilnego udziela urzędnik Stanu Cywilnego. W Areszcie Śledczym przy ulicy Smutnej 21 ceremonia odbywa się w sali konferencyjnej. W Zakładzie Karnym przy ul. Beskidzkiej 54 sali zajęć kulturalno-oświatowych. Młodzi nie mogą liczyć na żadną dodatkową dekorację ani huczną zabawę. Za zgodą dyrektora jednostki w uroczystości mogą wziąć udział członkowie rodziny zarówno osadzonego jak i jego wybranki. Z reguły są to świadkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie oraz znajomi. Osoba pozbawiona wolności w odświętnym stroju (zwykle biała koszula, marynarka w przypadku panów i ładna sukienka, w przypadku pań) staje przed urzędnikiem, by u boku swojego wybranka powiedzieć sakramentalne "Tak". Uroczystość ma dość krótki przebieg i ogranicza się zazwyczaj do samego zawarcia związku małżeńskiego. Za zgodą dyrektora jednostki wydarzenie to może zostać uwiecznione w formie zdjęć, które są wykonywane przez funkcjonariusza SW.

W Areszcie Śledczym od początku 2023 roku odbyły się dwa śluby.

W Zakładzie Karnym nr 1 ślubów było aż 12, z czego większość - 10, to śluby gdzie obie strony odsiadują w tej jednostce zasądzone kary (ZK1 to więzienie dla mężczyzn oraz areszt śledczy i więzienie dla kobiet).