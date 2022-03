Cezary Pazura z umięśnioną klatą! Ale ciacho. Mocno przypakował. Edyta Pazura i Czarek wyglądają bosko! Fani zachwyceni. ZDJĘCIA 22.03.2022

Mimo 59 lat Cezary Pazura jest w wyśmienitej formie. Aktor nie ukrywa, że dba o siebie regularnie i często bywa na siłowni. Kilka dni temu filmowy „Kiler” pochwalił się nowymi zdjęciami. Cezary Pazura i jego żona Edyta wypoczywają właśnie na Malediwach. Na ostatnich fotografiach wielu fanom opadła szczęka. Niewielu polskich aktorów może się pochwalić taką klatą, jaką obecnie prezentuje lubiany aktor. 59-latek wyznał, że obecny wygląd zawdzięcza ciężkiej pracy i regularnym ćwiczeniom z trenerem personalnym. Złośliwi piszą, że przy tak pięknej młodej żonie, jaką jest Edyta Pazura gwiazdor wręcz musi wyglądać dobrze. My jednak ufamy, że Cezary Pazura robi to dla siebie. Fani zachwyceni komentują wygląd swojego idola…"No Panie Czarku, forma jest. Ale przy takiej żonie to się nie dziwię, że jest presja""Nowy Bond! Hollywood, słyszycie? Macie Bonda. Nie szukajcie już""Już wiem, kto byłby idealnym kandydatem do kolejnego filmu o przygodach Jamesa Bonda 007!"ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA – KLIKNIJ DALEJEdyta Pazura nagusieńka w obiektywie męża - ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ

