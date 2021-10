Ceny węgla w Polsce pikują jak szalone! Ile kosztuje tona? Gdzie kupić węgiel? Dramatyczny brak węgla w Polsce

CENA WĘGLA 2021

Ceny węgla na składach podskoczyły o kilkaset złotych, a i tak na wielu jest pusto. Na węgiel w kopalniach są zapisy. Nie można go już często zamówić z góry. Niektóre kopalnie wstrzymały sprzedaż. W składach są ogromne kłopoty z zaopatrzeniem. Kolejne dostawy, jakie przychodzą, są już z nowymi, wyższymi cenami.

W jednym w centrum Łodzi składzie przy ul. Cmentarnej, węgiel jeszcze jest i to w stosunkowo niskiej cenie, bo w granicach 1300 - 1400 zł za tonę.

- To i tak drogo, bo latem kosztował w granicach tysiąca złotych. Ale niestety muszę już płacić więcej, a więc odbija się to na klientach. U mnie węgiel zdrożał tylko o 40 procent bo staram się ustalać jak najniższą marżę tak, by ludzi było stać kupić go na zimę. Okoliczni mieszkańcy nie są zbyt zamożni więc kupują węgiel albo na worki albo niewielkie ilości, pól tony, co najwyżej tonę – opowiada Jerzy Kot, właściciel składu. Obawia się jednak, że węgiel z następnych dostaw będzie już droższy, bo są poważne kłopoty z jego zdobyciem.