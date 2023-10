Ceny w Alicante 2023. Ile kosztuje chleb, mango i chorizo? Jakie są ceny w sklepach i w restauracjach w Alicante?

31 października ruszyły loty z łódzkiego lotniska do Alicante, miasta położonego na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Powietrzny transport realizuje Ryanair. Jak twierdzi zarząd Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta wśród wszystkich lotnisk w Polsce, które mają w ofercie Alicante, Łódź jest liderem sprzedaży tego kierunku. Podróż do kolorowego Alicante trwa trzy godziny i jest doskonałą odskocznią od szarej, chłodnej i ponurej zimy w Polsce. Zwłaszcza, że bilety lotnicze z Lublinka do Alicante nie są drogie i za kilkaset złotych można przenieść się w zupełnie inny świat.A ile kosztuje życie w Hiszpanii? Oto ceny produktów w sklepach i potraw, napojów w restauracjach w Alicante.

Lila Sayed