Ceny nowalijek 2023. Tyle kosztują pierwsze krajowe warzywa na targowisku Górniak w Łodzi ZDJĘCIA Lila Sayed

Od 2 do 3 zł za pęczek - tyle kosztowała w czwartek (13 kwietnia) na targowisku Górniak w Łodzi pierwsza krajowa rzodkiewka. Za główkę polskiej sałaty łodzianie płacicli 0d 4,50 do 6 zł, a za kilogram krajowych pomidorów na bazarze u zbiegu ul. Wólczańskiej i ul. Sieradzkiej trzeba było zapłacić od 20 do 28 złotych.