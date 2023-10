Centrum Łodzi. Ukradł kawę i pobił ochroniarza - grozi mu do 10 lat więzienia

Tego dnia około godziny 11.00 w sklepie przy ulicy Andrzeja Struga w Łodzi, uwagę pracownika ochrony zwrócił młody mężczyznę, który rozglądając się nerwowo, zamiast do koszyka, wkładał kawę do plecaka. Gdy bez płacenia przeszedł linię kas, czujny 59-latek postanowił go zatrzymać i uniemożliwić kradzież. W tym celu chwycił mocno plecak, przytrzymując jednocześnie sprawcę. Jednak nieuczciwy klient nie chciał się poddać, wyrywał się i szarpał, próbując odebrać swój bagaż. Podczas szamotaniny kilkakrotnie uderzył interweniującego ochroniarza. W końcu po kilku bezowocnych próbach, sprawca porzucił plecak i uciekł.