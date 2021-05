Carrefour chwali się, że przyjmuje puste butelki!

Carrefour chwali się, że od zeszłego czwartku w swoich sklepach przyjmuje kaucjonowane butelki bez względu na to gdzie napoje zostały kupione. Za butelki nie płaci gotówką, tylko bonami do realizacji w sklepie. Sieć rezygnuje z żądania od klientów pokazywania paragonów, które do tej pory były warunkiem zwrotu pieniędzy za butelki.

Nowe zasady obowiązują tylko w hipermarketach i supermarketach. A i tam nie wszyscy o tych zasadach wiedzą. W hipermarkecie przy ul. Kolumny, zdumiony pracownik ochrony na pytanie o skup butelek odsyła do punktu obsługi klienta,. Pracownica tego punktu też jest zaskoczona pytaniem. Woła kierownika, a ten sprawdza w Internecie, na stronie Carrefoura, że faktycznie jest skup, ale... tylko w Warszawie. Po chwili jednak doczytuje, że taki sam skup teoretycznie obowiązuje także w tym miejscu.