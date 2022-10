Były partner tancerki Dawid Ozdoba nie żyje! Edyta Herbuś publikuje nowe ZDJĘCIA i FILMY. Elektryzująca tancerka w nowej roli 14.10.2022

Edyta Herbuś w nowym programie

Trwają nagrania do topowego programu tanecznego "You Can Dance- Nowa Generacja 2". Po raz kolejny najmłodsi artyści mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i rozwijania pasji u boku profesjonalnych tancerzy. Nową prowadzącą, która wspierać będzie uczestników w walce o zwycięstwo i karierę, została Edyta Herbuś.