Były mąż mówi o związku z Agnieszką Chylińską. Czy łatwo było żyć z piosenkarką? Jan Hofman

Świat celebrytów to takie miejsce, w którym często robi się to samo, co w „zwykłych” domach, ale później mówi się o tym głośno, tak, aby przynajmniej cała Polska o tym wiedziała.