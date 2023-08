Burza i ulewa nad Łodzią. W wielu miejscach utworzyły się rozlewiska ZDJĘCIA

W hurtowni przy ul. Skrzywana piorun uderzył w latarnię zamontowaną do budynku. Podobnie działo się przy ul. Piasecznej na Górnej, gdzie piorun uderzył w kamienicę, w wyniku czego pojawił się dym na strychu.

Do godziny 13.30 strażacy odnotowali 90 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz, około 40 w Łodzi, 6 pożarów od piorunów, wiele interwencji dotyczyło wypompowywania wody z zalanych piwnic, budynków.

Miejscami występują burze, którym towarzyszą intensywne opady deszczu o natężeniu do 10-15

mm/h, lokalnie do 20-25 mm. Burzom towarzyszyć mogą silniejsze porywy wiatru do 70-80 km/h. Lokalnie występują opady gradu. Burze przemieszczają się w kierunku północno-zachodnim.