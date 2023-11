Budżet Obywatelski w Łodzi. Podczas uroczystej gali w Orientarium przedstawiono zwycięskie projekty XI edycji

Zwycięskie projekty budżetu. Utwardzone alejki w na osiedlach i książki dla bibliotek

Z tego 19 projektów to te ponadosiedlowe, a 226 osiedlowe. Na Polesiu wygrało 56 zgłoszonych propozycji, na Górnej 55, Bałutach 54, Widzewie 44, na Śródmieściu 17.

Spośród projektów osiedlowych, które zostaną zrealizowane, znalazło się utwardzenie trzech alejek w parku Sielanka na Górnej.

- Chodzenie po nieutwardzonych alejkach jest dla mieszkańców kłopotliwe zwłaszcza po deszczach czy roztopach. Było to spore utrudnienie dla chodzących tamtędy mieszkańców, w tym uczniów uczęszczających do okolicznych szkół, liceum i szkoły podstawowej - mówi Joanna Szymczak - Ryczel, mieszkanka pobliskiego osiedla.

Jednym ze zwycięskich projektów ponadosiedlowych jest zakup za kwotę 1 mln 255 tys. zł książek dla filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi oraz bezpłatnej usługi dostępu do książek elektronicznych.

- Czytelnicy wciąż pytają o kody dostępu do Legimi i Empik Go zakupione za pieniądze z ubiegłorocznego budżetu , ale niestety już się skończyły. I miłośnicy lektury bardzo żałują, że nie mają już tego dostępu. Cieszymy się, że mieszkańcy Łodzi ponownie zagłosowali na ten projekt. Łodzianie coraz chętniej czytają zarówno audiobooki, jak i książki elektroniczne - mówi Dorota Tarnowska, pracownica Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

