Brzezińska LIga Piłki Nożnej. Kto był lepszy w drrbach... Łodzi? [ZDJĘCIA]

Druga kolejka rozpoczęła się od spotkania aktualnych mistrzów, Red Devils, z koluszkowską drużyną Turbo Team. Wydawało się, że mecz będzie zacięty, jednak zakończył się gładkim zwycięstwem 12:1 na korzyść obrońców tytułu. Równie imponująco ze swoimi rywalami rozprawiły się Lumumby Łódź, pokonując Prostrovię 17:7. Dwucyfrową liczbę bramek zanotowały również Grube Wióry, które wygrały z RTS Czerwonka 11:5.

Doszło do derbów Łodzi - meczu pomiędzy JRK Meble a FC Jarrones. Ci pierwsi wyraźnie zdominowali rywali i pokonali ich aż 14:3. Drugim hitowym pojedynkiem było starcie OKS i Misi, które ze względu na długą i zaciętą rywalizację zyskało przydomek “Brzezińskiego El Clasico”. Trzy punkty trafiły na konto OKS, który pokonał odwiecznego rywala 5:3. Warto wspomnieć o tym, że żadne inne drużyny nie grały ze sobą tak często - miniony mecz był już 14. starciem między OKS a Misiami.

Po raz pierwszy na boisku zameldowała się drużyna Happy Meal. Stało się tak, ponieważ w 1. kolejce, ze względu na nieparzystą liczbę drużyn, zespół ten pauzował. Debiut wypadł pomyślnie - Happy Meal pokonało 10:1 Zieloną Stronę Mocy. W ostatnim meczu 2. kolejki WKS wygrał 11:8 z Niezniszczalnymi.

Po dwóch kolejkach cztery drużyny zanotowały komplet zwycięstw. Są to kolejno (zaczynając od lidera) JRK Meble, Grube Wióry, Lumumby Łódź i OKS. Na swoje pierwsze punkty w tym sezonie nadal czekają Zielona Strona Mocy, Company of Brothers, Misie, RTS Czerwonka oraz FC Jarrones.