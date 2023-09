Bramkarz ŁKS Aleksander Bobek: Miałem odrobinę szczęścia, ale najważniejsze, że mogłem pomóc drużynie ZOBACZ WIDEO

Dziewiętnastoletni Bobek wprawdzie wpuścił dwa gole, ale nie ponosi za nie winy. Za to w kilku innych sytuacjach spisał się wręcz brawurowo. Zresztą nie pierwszy już raz w tym sezonie.

Cieszę się, że w ważnym momencie potrafiłem pomóc drużynie, choć oczywiście miałem odrobinę szczęścia, bo piłka po strzale w doliczonym czasie gry poszybowała tuż obok mnie, więc mogłem zareagować. Było dużo przerw w grze. Wiadomo spowodowane urazem Nacho, też VAR, puszczona pirotechnika przez kibiców. Tak od strony bardziej piłkarskiej, to czuć było od samego początku dużą jakość piłkarską jeżeli chodzi o Jagiellonię. Na prawdę dużo ich zagrań wyglądało bardzo jakościowo. Wiadomo, obraz jakby drugiej części spotkania był spowodowany tym, że graliśmy jednego mniej. Wiadomo, jedziemy teraz do Kalisza do drużyny z niższego poziomu rozgrywkowego. Na pewno to nie będzie łatwy mecz i mam nadzieję, że w tym pucharze uda się zajść jak najdalej. Wydaje mi się, że każdy marzy o tym żeby zagrać na Stadionie Narodowym w finale i na pewno może to być piękna historia w tym pucharze. Trzeba podejść do tego tak jak do każdego innego spotkania. Potrzebujemy też w tym pucharze wygrać oraz zbudować swoją pewność siebie - mówi golkiper łodzian