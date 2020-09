BMW zjechało z drogi i uderzyło w drzewo! Młody kierowca nie żyje! ZDJĘCIA

Młody kierowca zginął w wypadku, który wydarzył się we wtorek 1 września ok. godz. 10 w miejscowości Jamno (powiat łowicki). Pasażerka auta trafiła do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że bmw jechało drogą krajową numer 14 w kierunku Łowicza. Nagle samochód zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 22-letni łowiczanin siedzący za kierownicą bmw poniósł śmierć na miejscu. Poszkodowana pasażerka pojazdu, 17-letnia mieszkanka powiatu łowickiego, została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Łodzi. Łowiccy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą śledztwo mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.