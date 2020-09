BLPN. Tego jeszcze nie było. Grube Wióry wygrały aż 23:1!

Runda ówierćfinałowa rozpoczęła się od meczu Red Devils z OKS. Po wyrównanym, emocjonującym spotkaniu, z niewielkiego zwycięstwa cieszyli się Red Devils, którzy wygrali 6:4.

Dużo bardziej jednostronny okazał się pojedynek Grubych Wiórów z debiutantami z Łodzi FC Jarrones.

Wióry ustanowiły ligowy rekord wygrywając aż 23:1. Dotychczas nie zdarzyło się jeszcze, aby w playoffach padł tak wysoki wynik.

Drugi dzień zmagań rozpoczął się od starcia WKS z koluszkowskim zespołem Turbo Team. Oba zespoły są bardzo młode średnia wieku to ok. 1820 lat. To spotkanie również było dość wyrównane, jednak zwycięsko wyszli z niego zawodnicy WKS, wygrywając 11:7.

Ostatni ćwierćfinał został przerwany w 33. minucie przy stanie 7:2 dla JRK Meble z powodu ulewnego deszczu. Pozostałe 27 minut zostanie dograne przed meczem rewanżowym.

Spotkania rewanżowe odbędą się już w najbliższy weekend, 56 września.

Zwycięzcy dwumeczów awansują do półfinałów, a przegranym zostaną mecze pocieszenia o 5. miejsce.

Finał zaplanowano na 26 września.