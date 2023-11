Blisko 100 mieszkańców Łódzkiego odznaczono dziś medalem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Zobacz, kto je otrzymał FILM Liliana Bogusiak-Jóźwiak

Aby być w tym zacnym gronie odznaczonym przez Ministra Zdrowia trzeba oddać co najmniej 20 litrów krwi. Trzeba zgłosić się do centrum krwiodawstwa co najmniej 45 razy. Mężczyznom zajmuje to siedem i pół roku, a kobietom 11 lat. Dziś, 25 listopada, w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (ul. Franciszkańska 17/25) uroczyście wręczono odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.