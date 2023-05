Blanka Lipińska pozuje z poczuciem wdzięczności. NOWE ZDJĘCIA 20.05.2023

Jak większość celebrytów Blanka Lipińska postanowiła w okresie zimowym zaczerpnąć słonecznych i beztroskich kąpieli. Pisarka poleciała do Meksyku, a dokładnie do Tulum, na które miała narzekać przed rokiem.Blanka Lipińska topless na plażyBlanka Lipińska ostatni czas spędza na wygrzewaniu się na plaży i delektowaniu się wschodami słońca. Całą gorącą relację z wypadu do Meksyku można śledzić w sieci. Zdjęcia, które zostały przez nią opublikowane biją rekordy popularności. Blanka Lipińska słynie z odważnych fotografii, a i tym razem nie obyło się bez niczym nieskrępowanych kadrów. Pod jednym z postów napisała: "To co jest magicznego w Tulum to wszechogarniające poczucie wdzięczności Kolejny raz utwierdziłam się w przekonaniu, że miejsce tworzą ludzie."Blanka Lipińska na kilku zdjęciach pozuje topless. Fani celebrytki mogą podziwiać jej skąpane w słońcu mokre ciało. 36-latka na najnowszej fotograficznej relacji z Tulum wygląda oszałamiająco. ZOBACZ ZDJĘCIA BLANKI LIPIŃSKIEJ – KLIKNIJ DALEJ