Bikini Izabelli Krzan nie zakryło zbyt wiele! ZDJĘCIA. Piękność wypoczywa na Bali. Izabella Krzan idzie jak burza 20.06.2023

Izabella Krzan, Miss Polonia 2016, idzie w telewizji jak burza. Wszystko zaczęło się 4 lata temu od programu "Lajk". Chwilę później dołączyła do ekipy "Koła fortuny". Dwa lata temu otrzymała propozycję współprowadzenia reaktywowanego "Czaru par", a tej wiosny zobaczymy ją także na kanapie "Pytania na Śniadanie" oraz w show "To był rok!".

Jeśli dodać do tego prowadzenie prestiżowych imprez TVP, trzeba przyznać, że Iza ma dobre karty!

"Od kilku tygodni moja doba zdecydowanie jest za krótka. Czasami znajomi żartują "To po spałaś osiem godzin, trzeba było pracować i odrabiać". Nigdy nie miałam okazji pracować tak wcześnie jak w "Pytaniu na Śniadanie", więc to dla mnie wyzwanie, by uruchomić mózg i mówić przede wszystkim płynnie i wyraźnie. Na pewno się ożywię. W formacie "To był rok!" odnalazłam się od razu świetnie, szczerze się zakochałam. Zawsze słuchałam barwnych opowieści moich rodziców jak to było kiedyś i porównując to do mojego dzieciństwa. Będą odcinki, w których będę mogła opowiedzieć jak to było, gdy miałam lat trzynaście. Widzę, że na razie najbardziej napędza mnie stres, bo wstaję i muszę sprostać wielu zadaniom, które wcale nie są łatwe. Uczę się do późnej nocy. Przed debiutem w "PnŚ" nie spałam całą noc" - zdradza Izabella Krzan.