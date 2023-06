Bezpłatne zajęcia jogi i treningi ninja w Łodzi. Gdzie można ćwiczyć?

Joga przy tężni i na parkowej polanie

Liczba miejsc na sali MOSiR - u jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy pod nr telefonu 536 - 777 - 610.

Zielona Łódź przypomina o jodze w łódzkich parkach. W parku Podolskim na Dąbrowie odbędzie się cykl dwudziestu spotkań we wtorki o godz. 18.30 i w soboty o godz. 11.30, na miejsce zajęć wybrano zachodnią części parku, od strony al. Rydza-Śmigłego, między tężnią, fontanną oraz skałkami. Zajęcia to zwycięskie zadanie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego pt. "Wyginam śmiało ciało - joga latem w parku Podolskim”.

Jogę można uprawiać także w parku im. Poniatowskiego. Zaplanowano jeszcze pięć spotkań w piątek 23 i 30 czerwca i w niedzielę 18, 25 czerwca oraz 2 lipca, wszystkie rozpoczną się o godz. 12. Poprowadzą je nauczyciele Centrum Hatha-Jogi Michała Szczepanika na polanie od strony ul. Inżynierskiej. Joga w Parku im. Poniatowskiego" to również zwycięskie zadanie budżetu obywatelskiego.

Na zajęcia, zarówno do parku Podolskiego, jak i im. Poniatowskiego, trzeba przynieść matę, koc lub duży ręcznik, wygodny sportowy strój, butelkę wody do picia.