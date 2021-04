Bezdzietne gwiazdy. Agnieszka Woźniak Starak nie chce mieć dzieci? Nie jest jedyna...

Nasze życie, wbrew pozorom, wygląda całkiem normalnie, bo to jest życie z pięcioma psami na kupie. Może nienormalnie? Nie wiem. Jestem jedynaczką i raczej bywam introwertyczna, i lubię się zamykać. Musiałam się przestawić na to, że Piotrek lubi tak prowadzić życie, że wokół niego jest zawsze mnóstwo ludzi. Mnie nikt nie namawia na dzieci. Nie wiem. To jest po pierwsze intymne, po drugie moje podejście do dzieci nie zmienia się od lat. Ja po prostu nie wiem. Czasem bym chciała, czasem nie wiem, czas leci. To jest też tak, że kurczę, tyle czasu żyję na tym świecie jako ja i mam ten czas zagospodarowany i nie potrafię sobie wyobrazić takiej rewolucji. Nigdy nie ukrywałam, że jestem egoistką. Nam jest dobrze tak, jak jest. Nie wiem, czy chcę mieć dzieci.