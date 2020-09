Beton w torowisku - postęp prac na ulicy Łaskiej. ZDJĘCIA

Trwają intensywne prace związane z remontem torowiska przy ul. Łaskiej. Robotnicy zaczęli wlewać już do wykopów beton pod konstrukcję przyszłego torowiska.

Ul. Łaska jest zwężona w kierunku centrum pomiędzy ul. Szarych Szeregów a ul. Zamkową. Zablokowane są również skręty w ulice Pomorską, Kochanowskiego oraz Ostatnią.

Prace przy ul. Łaskiej potrwają do końca września. Tak zakłada wykonawca. Potem drogowcy wejdą na kolejne odcinki głównej ulicy Pabianic. Nie wiadomo jednak, kiedy ruszą na najbardziej newralgicznym odcinku, czyli wzdłuż ul. Zamkowej. Jest to uzależnione od ukończenia remontu ul. Kilińskiego, który miał potrwać do końca sierpnia, ale przedłuży się do listopada. Rozkopanie jednocześnie dwóch ulic generowałoby zbyt duże utrudnienia, co podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przyznał prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.

Przypomnijmy - modernizacja linii tramwajowej numer 41 w Pabianicach potrwa do końca 2021 roku. Obejmie torowisko wzdłuż ul. Łaskiej, ale także ulicę Zamkową, Warszawską i Stary Rynek oraz torowisko w Ksawerowie. To największy remont w historii Pabianic, który pochłonie 173 mln zł, w tym ok. 100 mln zł dofinansowań.