Miasto postanowiło sfinansować wymianę zwykłych latarni na ozdobne. Zawisły one na istniejących słupach w rejonie placu Kilińskiego, na odcinku pomiędzy ul. Mielczarskiego i Narutowicza. Przy okazji pomyślano również o doświetleniu chodników, montując dodatkowe stylizowane lampy świecące w przeciwna stronę niż jezdnia. Nowe oprawy nawiązują wyglądem do tych zainstalowanych dwa lata temu na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Cezaka.