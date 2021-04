Będą utrudnienia w centrum. Ruszy remont torowiska na ul. Zamkowej w Pabianicach

Na ul. Zamkowej prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h. Będzie też zakaz wyprzedzania i zatrzymywania się.

- Wykonawca rozpoczyna prace od budowy kanału deszczowego, przystąpi też do rozbiórki północnej nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego - mówi Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji Progreg InfraCity.

28 kwietnia zmieni się organizacja ruchu na ul. Zamkowej od ul. Łaskiej do ul. św. Jana w Pabianicach. Roboty budowlane ruszą 29 kwietnia.

W pozostałych lokalizacjach będzie zakaz zatrzymywania się.

Przystanki i taxi

Zawieszony będzie przystanek Zamkowa/Kościuszki (w zamian autobusy zatrzymają się na przystankach Zamkowa/Kilińskiego – linia D, busy do Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego i Konina oraz przewozy pracownicze w kierunku Rzgowa i Łodzi, Kilińskiego/SDH – autobusy PKS i busy do Bełchatowa oraz przewozy pracownicze do Pawlikowic).

Przystanek Zamkowa/Traugutta dla linii Z41 zostanie przeniesiony na wysepkę tramwajową.

Przeniesiony będzie postój Taxi sprzed Echo na ul. Traugutta (na chodniku).

Co dzieje się na pozostałych odcinkach?

19 kwietnia ul. Warszawska zamknięta została na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Nawrockiego w Pabianicach.

Na całym fragmencie obowiązuje zakaz ruchu i parkowania, z wyjątkiem dojazdów do posesji, docelowych wjazdów gospodarczych i interwencji służb. Zamknięte są skrzyżowania z ulicami: Kapliczną, 3 Maja oraz Kresową. Skrzyżowanie z ulicami Sikorskiego i Nawrockiego jest otwarte. Objazd poprowadzony został ulicami: Sikorskiego, Partyzancką, Św. Jana oraz Kilińskiego, Świetlickiego, Nawrockiego. Zmieniły się również trasy autobusów. Objazdem pojechały autobusy linii: 3, 4, 6, weekendowe kursy linii D, T i Z41. W dni powszednie zlikwidowany został kurs linii 7 o godz. 9.30 z Waltera-Jankego do zajezdni MZK, w zamian realizowany jest kurs linii 5 o godz. 9.35 z Waltera-Jankego do dworca PKP.