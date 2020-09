Będą nowa nawierzchnia, chodnik, wiaty do handlowania oraz instalacje

Wojewoda przekaże gminie Tuszyn 240 tys. 445 zł, a całkowity koszt robót to 480 tys. 891 zł. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz nowego chodnika.

Ulica Źródlana przebiega w pobliżu targowiska miejskiego przy ul. Zwierzyńskiego, które jest obecnie modernizowane. Budowane są cztery wiaty targowiskowe, instalacja elektryczna i kanalizacja deszczowa. Stanowiska do handlowania zostaną wyremontowane. Planowana kwota przeznaczona na inwestycję to 889 tys. 515 zł, w tym 465 tys. 670 zł będzie pochodzić z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 423 tys. 845 zł z budżetu gminy Tuszyn. Prace mają być sfinalizowane do końca września tego roku.