Badanie trzeźwości w pracy. Pracodawca może użyć alkomat bez wzywania policji. Zmiana przepisów w kodeksie pracy

Badanie trzeźwości w pracy

Alkomat w pracy - kiedy?

* kontrole mogą być przeprowadzone, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia,

* po uprzednim ich wprowadzeniu w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Nim szef przystąpi do badania trzeźwości pracowników musi określić: grupę lub grupy objętych kontrolą (czy np. dotyczyć to będzie pracowników wykonujących pracę zdalną), sposób przeprowadzania kontroli (np. rodzaj urządzenia, z którego będzie korzystał), czas i częstotliwość kontroli (przed pracą, w trakcie pracy).

Jeśli pracodawca nie wprowadzi kontroli pracowników w ww. aktach wewnątrzzakładowych albo dana grupa pracowników nie zostanie objęta postanowieniami takiego aktu – nie będzie mógł samodzielnie kontrolować pracowników.

Jak ma wyglądać badanie trzeźwości pracowników

* pracodawca może ją przeprowadzać tylko przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego (nie może samodzielnie zlecić przeprowadzenia badania krwi/ moczu pracownika),

* urządzenie służące do kontroli musi posiadać ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie,

* pracodawca wykorzystując alkomat w pracy ma przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników w taki sposób, by nie naruszać ich godności oraz innych dóbr osobistych.